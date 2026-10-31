SPARK Hadirkan Langit Nusantara, Ragam Kuliner dengan Panorama Alam

jpnn.com, JAKARTA - Senayan Park (SPARK), salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola Lippo Malls, menghadirkan Langit Nusantara sebagai destinasi kuliner yang memadukan kekayaan cita rasa khas Indonesia dengan suasana alam perkotaan.

CEO Lippo Malls Indonesia Henry Riady mengatakan melalui kehadiran Langit Nusantara pihaknya ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dari sekadar menikmati makanan.

"Masyarakat urban kini membutuhkan destinasi yang menawarkan pilihan kuliner beragam sekaligus suasana yang nyaman untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama," kata Henry, Sabtu (31/10).

Berlokasi menghadap langsung ke danau SPARK, Langit Nusantara menawarkan area outdoor yang luas dengan panorama danau, keindahan sunset, serta gemerlap kota Jakarta.

Menurut Henry, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Lippo Malls Indonesia dalam memperkuat keunikan setiap properti melalui pengembangan destinasi yang tidak hanya menawarkan pengalaman berbelanja, tetapi juga kuliner, interaksi, bisnis, dan gaya hidup.

Berlokasi di lantai 1 SPARK dengan area seluas lebih dari 600m², Langit Nusantara menghadirkan 38 tenant kuliner yang menawarkan beragam pilihan makanan seperti Bakmi Kepiting Oukie Since 1948, Mie Balap Wahidin Medan, Es Podeng Daplun Since 1980, Asinan & Rujak Juhi Pak Tata Since 1978, hingga Nasi Goreng Kambing HaeL.

"Jelajah Rasa Nusantara menjadi tema pertama yang dipilih untuk periode pembukaan Food Court ini," kata dia.

Langit Nusantara akan terus memberikan tema kuliner menarik per 3 bulan sehingga pengunjung dapat terus mencoba dan merasakan Ragam Rasa Diatas Kota.