SPayLater Dorong Inklusi Keuangan Lewat Pembiayaan Digital Praktis dan Aman
jpnn.com, JAKARTA - SPayLater terus memperluas perannya dengan menghadirkan akses pembiayaan digital yang lebih mudah, praktis, dan inklusif.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, layanan paylater kini menjadi salah satu alternatif pembiayaan.
Tren tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51 persen.
Angka itu mencerminkan makin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan berbasis digital.
Di tengah perkembangan tersebut, SPayLater menilai inovasi menjadi kunci menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui proses pengajuan yang sepenuhnya digital, pengguna dapat mengakses pembiayaan dengan lebih cepat tanpa harus melalui prosedur yang rumit.
Direktur PT. Commerce Finance, Anggie Setia Ariningsih, mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap solusi keuangan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas di ekosistem digital.
SPayLater terus memperluas perannya dengan menghadirkan akses pembiayaan digital yang lebih mudah, praktis, dan inklusif.
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