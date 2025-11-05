SPayLater Mendukung Pertumbuhan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - SPayLater menegaskan komitmennya untuk mendorong inklusi keuangan digital dengan memperluas akses terhadap layanan kredit yang bertanggung jawab, fleksibel, dan ramah pengguna.

Layanan pembiayaan digital yang menyediakan solusi keuangan inovatif dan terjangkau itu menghadirkan berbagai opsi pembayaran cicilan, inisiatif literasi keuangan, dan promosi menarik.

Direktur SPayLater Indonesia Anggie Setia Ariningsih menyampaikan SPayLater terus memberdayakan individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Hal itu terungkap dalam acara Media Gathering: Mendorong Inklusi Keuangan Digital di Indonesia bersama SPayLater, yang diadakan di Jakarta Selatan pada Kamis (30/10).

“Lewat program cicilan fleksibel 0% hingga 12 bulan dan promosi yang memberikan nilai tambah di berbagai transaksi online, offline, dan QRIS, SPayLater dirancang untuk membantu pengguna mengelola kebutuhan finansial mereka dengan lebih percaya diri dan terkontrol,” ungkap Anggie.

Selain Anggie, gathering menghadirkan figur publik ternama dan penyanyi, Lyodra, yang juga menjadi wajah kampanye SPayLater, serta Jonathan Febrian, CMO Zalmore, sebagai salah satu Seller yang menggunakan SPayLater.

Bersama-sama, mereka berbagi bagaimana solusi keuangan yang inklusif dapat membantu lebih banyak masyarakat Indonesia membangun kepercayaan diri dan ketahanan finansial.

“SPayLater mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif melalui penawaran opsi cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” ujar Anggie.