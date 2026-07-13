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SPayLater Mengenalkan Pembiayaan Digital yang Transparan

SPayLater Mengenalkan Pembiayaan Digital yang Transparan
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Booth SPayLater di JFK. Foto: spaylater

jpnn.com, JAKARTA - SPayLater untuk pertama kalinya ambil bagian dalam Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

Melalui keikutsertaan perdananya ini, layanan pembiayaan dari PT. Commerce Finance tersebut ingin memperkenalkan solusi pembiayaan digital yang transparan sekaligus dengan masyarakat.

Momen JFK dinilai tepat untuk mengenalkan berbagai layanan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehari-hari.

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Direktur PT. Commerce Finance Winson Winata mengatakan partisipasi di JFK 2026, menjadi kesempatan bagi SPayLater memberikan pemahaman mengenai penggunaan layanan pembiayaan secara bijak.

"Kami ingin masyarakat mengenal manfaat solusi pembiayaan yang transparan dan bertanggung jawab. Pengunjung juga dapat datang ke booth SPayLater untuk mencoba berbagai promo serta aktivitas interaktif kami," ujar Winson, Senin (13/7).

Selama penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026, SPayLater menghadirkan beragam penawaran, mulai dari cicilan spesial, program Triple 0 persen, hingga promo eksklusif di sejumlah merchant.

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Layanan juga dapat digunakan di berbagai tenant yang menjual gadget, elektronik, fesyen, kecantikan, makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, hingga kendaraan bermotor.

Tak hanya menawarkan promo transaksi, booth SPayLater yang mengusung tema "SatSet No Ribet" juga dipenuhi berbagai permainan interaktif.

SPayLater untuk pertama kalinya ambil bagian dalam Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

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