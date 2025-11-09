menu
SPBU Pertamina Jadi Pilihan Pengendara di Berbagai Daerah

SPBU Pertamina kini bukan hanya menjadi tempat mengisi bahan bakar saja, tetapi juga tempat beristirahat favorit bagi para pengendara motor yang melakukan perjalanan jauh atau touring lintas daerah. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Layanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina terus mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Konsumen menilai pelayanan yang diberikan kini semakin cepat, ramah, dan nyaman, menjadikan SPBU Pertamina sebagai pilihan utama pengendara di berbagai daerah.

Salah satunya dirasakan oleh Hendri mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan di SPBU Pertamina.

“Saya sering isi BBM di SPBU Pertamina karena petugasnya selalu sigap dan sopan. Selain itu, fasilitasnya lengkap, dari toilet bersih sampai tempat istirahat yang nyaman,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Desi, pengguna Pertamina Dex.

“Saya lebih memilih BBM Pertamina karena performa kendaraannya terasa lebih baik dan irit. Pembayaran juga praktis, tinggal tap pakai MyPertamina tanpa harus keluar dari mobil,” tuturnya.

Upaya peningkatan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi konsumen.

Melalui penerapan program Serv-Q (Service Quality), Pertamina memastikan setiap SPBU menerapkan standar pelayanan prima mulai dari kebersihan area, keramahan petugas, hingga keandalan sistem pembayaran digital.

