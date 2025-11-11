Special Olympics Southeast Asia 2025 Dibuka di Bandung, 6 Negara Rayakan Semangat Atlet Disabilitas

jpnn.com - Kota Bandung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Special Olympics Southeast Asia (SoSEA) Football Competition 2025, ajang sepak bola bagi atlet dengan disabilitas intelektual yang diikuti sejumlah negara Asia Tenggara.

Pesan dari Presiden Regional SoSEA

Presiden Regional dan Direktur Pelaksana Special Olympics Asia Pacific Dipak Natali mengatakan kompetisi ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga perayaan komunitas dan kesempatan bagi para atlet menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

"Special Olympics harus menjadi bagian dari komunitas. Setiap kali menyelenggarakan kompetisi, ini tentang kebersamaan dan kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan," kata Dipak ditemui di Bandung, Selasa (11/11/2025).

Dia menegaskan masih banyak masyarakat yang belum memahami potensi besar penyandang disabilitas intelektual. Melalui kompetisi ini, publik diharapkan dapat melihat langsung semangat dan kemampuan para atlet.

"Salah satu tantangan besar ialah pandangan bahwa orang dengan disabilitas intelektual tidak bisa melakukan banyak hal."

"Kami ingin mengubah cara pandang itu dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan sendiri apa yang dapat mereka capai di lapangan," tuturnya.

Dipak juga menyampaikan pesan khusus kepada para atlet dan pelatih yang berlaga. Menurutnya, ajang ini menjadi momentum untuk menunjukkan keberanian dan kegembiraan di lapangan hijau.

"Ini semua tentang melakukan yang terbaik. Semua orang di sini mencintai sepak bola. Jadi, ini adalah kesempatan bagi para atlet untuk menampilkan potensi mereka. Mari kita rayakan kegembiraan dan keberanian mereka bersama, " ujarnya.