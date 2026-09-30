Special Show Hingga Ratusan Penampil Siap Hebohkan Synchronize Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 segera digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026.

Memasuki tahun kesebelas, Synchronize Fest kembali membuka ruang bagi musik Indonesia untuk bertemu dalam berbagai bentuk. Perjalanan sepuluh tahun pertama

telah membawa festival ini pada banyak kesempatan, sekaligus memperluas cara musik Indonesia dirayakan.

Kini, Synchronize Fest memasuki musim baru dengan tetap berpijak pada semangat yang sama. Mengusung tema 'It's Not Just A Festival, It's A Movement', roh yang telah digaungkan sejak edisi perdana, Synchronize Fest kembali merangkai mimpi yang pernah dibangun dan terus memaknai perjalanan penuh kesenangan dalam ruang musik Indonesia.

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Babak baru ini akan berlangsung pada Synchronize Fest 2026. Bagi Synchronize Fest, kembali ke akar bukan berarti mengulang perjalanan yang sudah dilalui, tetapi memaknai bagaimana dapat terus hidup di tengah perubahan generasi.

Penonton Synchronize Fest kali ini tidak lagi sama dengan satu dekade lalu. Generasi baru datang dengan cara mendengar, menemukan dan membicarakan musik yang berbeda.

David Karto, Director Synchronize Fest melihat tahun ke-11 sebagai momentum untuk kembali kepada inti yang sejak awal menjadi dasar festival.

“Tagline ‘It’s Not Just A Festival, It’s A Movement’ secara natural sudah menjadi landasan awal Synchronize Fest. Berselang 10 tahun, kami mengangkatnya kembali sebagai pengingat bagi generasi yang lebih muda (gen-z) tentang alasan Synchronize Fest ini dibuat. Dengan musim baru,

dan semangat yang mengakar," kata David Karto di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (30/9).

Salah satu bentuk paling jelas dari gagasan tersebut hadir melalui sejumlah special show. Tahun ini, Synchronize Fest bukan semata menyusun daftar menampil, tetapi mengangkat cerita dari berbagai era dan komunitas musik. Bukan pula sekadar menghadirkan lorong nostalgia, tetapi

memberi konteks ruang dan waktu untuk masa depan.