SPEED Terkesan dengan Scene Hardcore Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Australia, SPEED ternyata sangat terkesan dengan scene atau kancah musik hardcore di Indonesia. Hal tersebut terungkap ketika SPEED menggelar konser di M Bloc, Jakarta Selatan pada Selasa (16/6) lalu.

Vokalis SPEED, Jem Siow mengatakan bahwa kultur hardcore makin besar, terutama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya banyak band serta pencinta musik hardcore yang luar biasa dan saling mendukung satu sama lain.

"Saya tahu hardcore Indonesia makin kuat. Ketika saya mendengar band seperti Defy, Final Attack, Bleach, Keep It Real, dan band hardcore yang dimiliki Indonesia, itu membuat saya seratus persen hardcore. Terima kasih untuk semua yang menyambut kami,” ungkap Jem Siow SPEED di atas panggung.

SPEED merasa selalu disambut dengan antusiasme tinggi oleh pencinta musik hardcore di Indonesia. Adapun konser kali ini merupakan kedatangan ketiga bagi SPEED.

Band beranggotakan Jem Siow (vokal), Josh Clayton (gitar), Dennis Vichidvongsa (gitar), Aaron Siow (bass) dan Kane Vardon (drum) itu pertama tampil di Jakarta pada 2023 lalu, tepatnya di Rossi Musik Fatmawati.

Pada awal Mei 2026 lalu, SPEED kembali mengguncang dengan penampilan eksplosif dalam Hammersonic Festival 2026 di NICE PIK2, Jakarta.

"Ada yang datang ke konser kami pada 2023?" ujar Jem Siow menyapa ratusan hadirin di M Bloc, Jakarta Selatan.

Konser SPEED kali ini merupakan bagian dari rangkaian tur Indonesia yang tengah dijalani. Selain di Jakarta, band yang terbentuk sejak 2019 itu juga singgah menyapa penggemar di Medan, Solo, Malang, dan Bali pada Juni 2026 ini.