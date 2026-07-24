Speedboat Bawa 11 Turis Asing Hilang Kontak di Perairan Teluk Tomini

jpnn.com - GORONTALO - Speedboat yang membawa 11 turis asing hilang kontak dalam pelayaran dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menuju Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Gorontalo Heriyanto mengatakan pihaknya mengonfirmasi bahwa sebelumnya telah menerima laporan kejadian tersebut dari seorang warga Gorontalo pada pukul 15.40 WITA.

“Informasi yang kami terima dari warga atas nama Mimin, kapal tersebut berangkat dari Tojo Una-Una sekitar pukul 07.00 WITA dan seharusnya sudah tiba di Marisa sekitar pukul 11.00 WITA, karena estimasi perjalanan normal sekitar empat jam," kata Heriyanto di Gorontalo, Jumat (24/7).

Menurut informasi, speedboat tersebut tengah membawa total 13 orang, yang terdiri dari 11 wisatawan asing, satu kapten kapal, dan satu lagi merupakan anak buah kapal (abk).

Heriyanto juga meluruskan informasi yang sempat beredar dari Stasiun Radio Pantai (SROP) yang menyatakan kapal tersebut telah ditemukan dan ditarik oleh kapal nelayan.

Setelah kabar baik itu diverifikasi, pihaknya memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau negatif.

Sampai saat ini, dia mengatakan KPP Gorontalo belum mendapatkan data mengenai kondisi terkini maupun keberadaan kapal beserta seluruh penumpang dan kru di dalamnya.

Walaupun 11 orang penumpang diketahui merupakan warga negara asing, identitas negara asal para wisatawan tersebut masih dalam proses penelusuran.