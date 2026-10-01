Speedboat Mati Mesin di Teluk Bintuni, Belasan Penumpang Dievakuasi

jpnn.com - MANOKWARI - Sebuah speedboat mengalami kerusakan mesin dan sistem kemudi di perairan Asakauni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Sebanyak 17 penumpang speedboat dievakuasi Tim SAR Gabungan dalam keadaan selamat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari Yefri Sabaruddin mengatakan speedboat tersebut bertolak dari Distrik Tomu menuju Teluk Bintuni, Rabu (30/9) sekitar pukul 15.00 WIT.

“Akan tetapi, dalam perjalanan speedboat mengalami gangguan mesin berulang kali disertai kerusakan sistem kemudi sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan,” kata Yefri di Manokwari, Kamis (1/10).

Menurut dia, Pos SAR Teluk Bintuni menerima laporan setelah speedboat dimaksud belum tiba di lokasi tujuan hingga pukul 21.35 WIT. Laporan itu kemudian dikoordinasikan dengan Polairud Teluk Bintuni.

Tim SAR Gabungan, termasuk masyarakat setempat, langsung melakukan pencarian menggunakan peralatan SAR laut dan berhasil menemukan posisi speedboat bersama 17 penumpang untuk kemudian dievakuasi menuju lokasi yang aman.

“Kesigapan personel dan kolaborasi seluruh unsur SAR gabungan sangat menentukan proses pencarian dan evakuasi,” ujarnya.

Yefri mengimbau seluruh masyarakat yang menggunakan transportasi laut agar terlebih dahulu memastikan kondisi mesin, sistem kemudi, dan kelengkapan peralatan keselamatan sebelum melakukan perjalanan.

Penggunaan transportasi laut juga perlu memperhatikan kondisi cuaca, dan membawa peralatan komunikasi yang memadai guna mengantisipasi berbagai keadaan darurat selama melakukan pelayaran.