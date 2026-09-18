SPEKIX 2026 Digelar Oktober, Dorong Indonesia Lebih Ramah Neurodiversitas

jpnn.com - JAKARTA - SPEKIX 2026 akan digelar pada 10-11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta.

Memasuki penyelenggaraan keempat, SPEKIX tahun ini mengusung tema “Sustaining Inclusion, Empowering Future – Menguatkan Ekosistem Inklusi untuk Generasi Berdaya.”

Acara tersebut mempertemukan individu berkebutuhan khusus (IBK) dan keluarga dengan kalangan profesional, pendidik, komunitas, pelaku usaha, pemerintah, serta masyarakat.

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SPEKIX 2026 dijadwalkan menghadirkan lebih dari 30 seminar dan lokakarya.

Sejumlah sesi secara khusus ditujukan bagi tenaga pendidik untuk membantu mengenali sekaligus mendampingi individu berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah.

Selain itu, penyelenggara menyiapkan lebih dari 120 tenant, panggung pertunjukan, konsultasi gratis hingga 250 sesi bersama profesional, serta Program Karier Inklusi.

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Ketua Yayasan SPEKIX Asa Indonesia Zarrabida Ibnusirad mengatakan lingkungan yang inklusif dibutuhkan agar setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

“Setiap individu memiliki potensi yang unik. Tugas kami bukan melihat apa yang tidak bisa mereka lakukan, tetapi bersama-sama menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang dan berdaya,” ujar Zarrabida dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9).