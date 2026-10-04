Spesial di Indonesia Comic Con 2026, DC Hadirkan Absolute Batman #23 dengan Cover Eksklusif

jpnn.com, JAKARTA - Penggemar DC di Indonesia mendapat kejutan spesial di Indonesia Comic Con (ICC) 2026. Warner Bros, Discovery Global Consumer Products dan DC menghadirkan varian cover eksklusif Indonesia untuk komik Absolute Batman #23.

Komik edisi terbatas tersebut tersedia khusus bagi penggemar di Indonesia selama Indonesia Comic Con 2026 yang berlangsung pada 3-4 Oktober 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

SVP and Head of APAC Consumer Products Warner Bros. Discovery Vikram Sharma mengatakan kehadiran DC di Indonesia Comic Con menjadi salah satu cara mendekatkan karakter dan cerita DC kepada penggemar di tanah air.

“Kami sangat antusias untuk menghadirkan cerita, karakter, dan komunitas penggemar DC lebih dekat dengan audiens di Indonesia melalui activation yang dirancang untuk penggemar lokal,” ujarnya.

Cover spesial itu merupakan karya seniman asal Indonesia Yasmine Putri dan menjadi varian cover pertama yang dibuat khusus untuk pasar Indonesia.

Absolute Batman #23 juga menampilkan kemunculan perdana Absolute Clayface. Serial Absolute Batman digarap penulis Scott Snyder bersama seniman Nick Dragotta.

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Tak hanya cover eksklusif, edisi tersebut dilengkapi halaman editorial khusus Indonesia yang memperlihatkan proses di balik karya Yasmine Putri.

Menurut dia, booth DC juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif, merchandise, collectibles, serta karakter Super Heroes dan Super-Villains ikonik.