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Spesifikasi Geely Coolray, Petarung Kuat di Segmen Compact SUV

Spesifikasi Geely Coolray, Petarung Kuat di Segmen Compact SUV
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Spesifikasi Geely Coolray. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Geely Coolray dengan percaya diri menapaki segmen compact SUV yang notabenenya dihuni banyak petarung, baik kompatriot maupun asal Jepang.

Kendati demikian, Geely Auto Indonesia optimistis pasar Coolray masih terbuka lebar. Lantas apa yang diunggulkan?

Geely Coolray disiapkan dengan membawa tampilan yang agresif, lewat garis bodi tegas dan proporsi sporty.

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Secara dimensi, Coolray memiliki panjang 4.380 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.609 mm.

Spesifikasi Geely Coolray, Petarung Kuat di Segmen Compact SUV

Mobil menggunakan velg alloy 18 inci dengan kaliper merah, sehingga langsung mencuri perhatian.

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Roda dibalut ban berukuran 215/55 R18 untuk menunjang kestabilan sekaligus memberikan tampilan lebih gagah.

Di balik kap, Geely membekali Coolray dengan mesin 1.5 liter turbo DOHC yang menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi mumpuni, 290 Nm.

Geely Coolray dengan percaya diri menapaki segmen compact SUV yang notabenenya dihuni banyak petarung, baik kompatriot maupun asal Jepang.

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