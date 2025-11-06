menu
Spesifikasi Wuling Darion EV dan PHEV, Baca Selengkapnya di Sini

Spesifikasi Wuling Darion EV dan PHEV, Baca Selengkapnya di Sini
Wuling Darion model PHEV.

jpnn.com, JAKARTA - Era elektrifikasi kini makin kuat merambah segmen MPV tujuh penumpang. Wuling Motors memperkenalkannya lewat Wuling Darion.

Wuling menyiapkan dua pilihan tenaga Darion: EV (Electric Vehicle) dan PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Keduanya hadir dengan dua trim, CE dan EX, memberi keleluasaan bagi konsumen menyesuaikan kebutuhan dan gaya hidup.

Desain Elegan, Kabin Lapang

Sekilas, Darion tampak seperti MPV masa depan. Gaya floating roof membuat atapnya seolah melayang, memperkuat kesan modern.

Dengan dimensi 4.910 mm x 1.870 mm x 1.770 mm dan jarak sumbu roda 2.910 mm, kabinnya terasa luas.

Konfigurasi 2+2+3 dan captain seat di baris kedua membuat perjalanan keluarga terasa lebih premium.

Suspensi McPherson di depan dan Multi-link Independent di belakang menjanjikan kenyamanan maksimal di berbagai kondisi jalan.

