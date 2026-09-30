Spider-Man: Brand New Day akan Dirilis Ulang, Ada Rekaman yang Belum Tayang

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Film Spider-Man: Brand New Day masih melanjutkan perjalanannya di bioskop setelah mencatat pencapaian besar.

Adapun film superhero yang dibintangi Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, dan Jon Bernthal itu kini dikabarkan akan kembali diputar di bioskop dengan sejumlah materi tambahan.

Sony Pictures tengah menyiapkan perilisan ulang Spider-Man: Brand New Day dengan memasukkan rekaman yang sebelumnya belum pernah ditampilkan dalam versi film yang tayang di bioskop.

Kabar tersebut dikonfirmasi The Hollywood Reporter, sebagaimana dilansir pada Rabu (30/9).

Meski begitu, Sony Pictures belum mengungkap tanggal perilisan ulang film arahan sutradara Destin Daniel Cretton tersebut.

Salah satu rekaman yang disebut bakal ditampilkan adalah adegan Rosario Dawson sebagai Claire Temple.

Adegan tersebut sebelumnya tidak masuk dalam versi Spider-Man: Brand New Day yang tayang di bioskop pada 31 Juli.

Kehadiran Rosario Dawson sebenarnya sudah sempat menjadi perbincangan sebelum film dirilis.