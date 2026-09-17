Spider-Man: Brand New Day Pecahkan Rekor Box Office Star Wars

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Film Spider-Man: Brand New Day kembali mencetak rekor baru di box office.

Karya yang dibintangi Tom Holland itu kini menjadi film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa di Amerika Utara.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, Spider-Man: Brand New Day telah mengumpulkan pendapatan sebesar 936,773 juta dolar AS setelah 47 hari tayang di bioskop.

Angka tersebut membuat film produksi Sony Pictures itu berhasil melewati pendapatan Star Wars: Episode VII - The Force Awakens yang sebelumnya memegang rekor dengan 936,6 juta dolar AS sejak 2015.

Pencapaian itu sekaligus membuat Spider-Man: Brand New Day menjadi film tercepat yang mencapai sejumlah tonggak pendapatan di box office domestik, mulai dari 400 juta dolar AS hingga 900 juta dolar AS.

Tidak hanya di Amerika Utara, film tersebut juga mencatat pencapaian besar di box office global. Spider-Man: Brand New Day kini berada di posisi ketiga dalam daftar film terlaris sepanjang masa secara global, di bawah Avatar dan Avengers: Endgame.

Kesuksesan film tersebut sudah terlihat sejak awal penayangannya. Spider-Man: Brand New Day mencatat pendapatan 360 juta dolar AS pada akhir pekan pertama di Amerika Utara dan menjadi pembukaan terbesar sepanjang masa di wilayah tersebut.

Film itu juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil menembus pendapatan 1 miliar dolar AS secara global, setelah Avengers: Endgame.