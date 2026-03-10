menu
SPIN: Seskab Teddy Efektif Jadi Mediator Kebijakan Presiden Prabowo ke Publik

SPIN: Seskab Teddy Efektif Jadi Mediator Kebijakan Presiden Prabowo ke Publik

SPIN: Seskab Teddy Efektif Jadi Mediator Kebijakan Presiden Prabowo ke Publik
Seskab Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah derasnya arus kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, peran Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menuai sorotan positif.

Seskab Teddy dinilai mampu menjalankan peran krusial sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara visi Presiden Prabowo Subianto dengan pemahaman masyarakat.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, mengungkapkan bahwa di saat banyak pihak cenderung bersikap hati-shati atau menjaga jarak dari polemik, Teddy justru tampil aktif memberikan klarifikasi strategis.

“Intinya, Seskab mampu menjalankan fungsinya sebagai mediator kebijakan Presiden kepada masyarakat. Dan hal itu diapresiasi oleh publik,” ujar Igor dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Dia menyebutkan, peran Teddy penting mengingat belakangan ini, sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pusat perdebatan di ruang publik.

Kehadiran Teddy dalam menjelaskan perspektif kepresidenan sangat membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan secara utuh, bukan sekadar membela posisi pemerintah.

"Kehadiran Seskab Teddy yang menjelaskan langsung perspektif Presiden membantu publik memahami tujuan kebijakan secara utuh ," ungkapnya.

Menurut Igor, langkah komunikasi ini penting untuk memastikan visi besar Presiden tidak terdistorsi oleh narasi-narasi negatif yang berkembang. Sebagai Seskab, Teddy dianggap memiliki pemahaman tangan pertama mengenai prioritas dan arah kebijakan nasional.

