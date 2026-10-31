Spirit Ar-Rum Ayat 41, Pegangan Menteri Trenggono Mengonservasi Lautan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan salah satu tantangan besar dalam memimpin kementriannya.

Tokoh berlatar belakang industrialis itu menuturkan tantangan terberat bagi kementeriannya ialah menjaga lingkungan dan ekosistem laut.

“Laut itu ibunya kehidupan, sumber oksigen, sumber air hujan,” tutur Trenggono dalam ramah tamah dengan para pemimpin redaksi media di Jakarta, belum lama ini.

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Nakhoda di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu menegaskan ekosistem laut tak boleh terputus. Satu saja dari rantai ekosistem laut musnah, mata rantai berikutnya akan terkena imbasnya.

“Begitu laut rusak, kehidupan rusak,” kata Trenggono.

Mantan wakil menteri pertahanan itu lantas menyebut pegangannya dalam menjaga laut. Trenggono pun mengutip Al-Qur’an, yakni Surah Ar-Rum Ayat 41.

Bunyi ayat suci itu ialah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

“Itu yang saya pegang,” imbuhnya.