Spiritual Leadership Forum 2026 Ajak Eksekutif Menemukan Makna di Balik Kepemimpinan

jpnn.com, JAKARTA -

Menjadi pemimpin di tengah dunia yang terus berubah membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mencapai target dan mengelola organisasi.

Pemimpin juga dituntut memiliki arah, nilai, serta tujuan yang kuat agar setiap keputusan yang diambil mampu memberikan dampak yang lebih luas.

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Hal inilah yang menjadi perhatian dalam Spiritual Leadership Forum 2026 dengan tema “Leading with Excellence, Living with Purpose”, yang diselenggarakan oleh Cinta Quran Learning dan Cinta Quran Foundation pada Rabu, 26 Agustus 2026 di Salmon Noodle 3.0, Lippo Mall Kemang, Jakarta.

Forum ini mempertemukan para CEO, direksi, profesional, dan entrepreneur dalam sebuah ruang berbagi dan berdiskusi mengenai tantangan kepemimpinan dari dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi.

Mengusung format sharing inspiratif dan diskusi, Spiritual Leadership Forum 2026 menghadirkan dua pembicara dengan latar belakang kepemimpinan yang berbeda, yaitu Nanang Chalid, HR Director Business Growth Partner at Paragon Corp, serta Ustadz Fatih Karim, Komisaris Cinta Quran Learning dan Cinta Quran Foundation.

Menghubungkan Excellence dan Purpose

Sesi bersama Nanang Chalid mengangkat perspektif Excellence, khususnya mengenai bagaimana seorang pemimpin dapat membangun organisasi dan menjadi pemimpin yang memiliki standar tinggi.