SPKS & BPDP Siapkan UMKM Sawit Tembus Pasar Ekspor, Produk Petani Mulai Diperkenalkan

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong pelaku UMKM sawit meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar hingga ke mancanegara.

Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Hilirisasi UMKM Kelapa Sawit bertema “Mendorong Petani Sawit Menembus Pasar Ekspor”.

Kegiatan yang didukung BPDP itu diikuti pelaku UMKM, koperasi petani, mahasiswa, asosiasi petani, NGO, dan media dari berbagai daerah.

Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, petani harus mulai mengembangkan usaha hilir agar tidak terus bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS).

Menurut dia, kelapa sawit memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

"Potensi ekonomi kelapa sawit tidak seharusnya berhenti pada penjualan TBS, tetapi perlu dikembangkan melalui inovasi produk dan penguatan usaha yang dikelola petani," ujar Sabarudin dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Dia mengungkapkan sejumlah anggota SPKS telah memproduksi berbagai olahan berbahan baku kelapa sawit.

Produk tersebut antara lain sabun, keripik, dodol, piring lidi, hingga pupuk.