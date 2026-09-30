Split Bill Bareng Teman Tak Perlu Ribet Lagi, Kini Bisa Lewat ShopeePay

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi transaksi digital di Indonesia terus berkembang seiring perubahan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Layanan keuangan digital kini tidak hanya digunakan untuk pembayaran, tetapi juga mendukung aktivitas bersama, termasuk membagi tagihan saat makan, minum kopi, atau berkegiatan bersama.

Salah satu layanan tersebut hadir melalui fitur Split Bill pada aplikasi ShopeePay. Fitur ini memungkinkan pengguna membagi tagihan dengan teman melalui foto struk maupun memasukkan nominal secara manual.

Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menentukan bagian tagihan masing-masing, memilih teman yang ikut dalam patungan, serta membagikan tagihan. Status pembayaran juga dapat dipantau secara waktu nyata dalam satu layanan.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan perkembangan layanan digital perlu mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Menurutnya, aktivitas patungan telah menjadi bagian dari berbagai kegiatan sehari-hari.

“Patungan sudah menjadi bagian dari berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui fitur Split Bill kami ingin membuat prosesnya lebih praktis, mulai dari membagi tagihan hingga memantau status pembayarannya langsung melalui aplikasi ShopeePay,” kata Lala, sapaan Eka Nilam Dari, Rabu (30/9).

Fitur Split Bill dapat digunakan dengan memindai atau mengunggah foto struk. Sistem kemudian membaca informasi yang tercantum dalam struk untuk diperiksa kembali oleh pengguna sebelum tagihan dibagikan.

Pengguna selanjutnya dapat memilih teman, menentukan item atau bagian tagihan masing-masing, lalu membuat dan membagikan Split Bill.