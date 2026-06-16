SPMB 2026 Jabar, Disiapkan Solusi bagi Calon Murid Gagal Masuk PCMB

jpnn.com - CIREBON - Calon murid yang belum terpetakan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 Jawa Barat masih memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan melalui sejumlah skema yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jabar.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jabar, Selasa (16/6).

Dia mengatakan calon peserta didik yang telah terpetakan pada proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dapat melanjutkan proses penerimaan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

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Sementara itu, kata dia, calon murid yang belum masuk dalam hasil pemetaan diminta tidak berkecil hati karena pemerintah masih menyiapkan berbagai alternatif akses pendidikan.

"Bagi yang sudah terpetakan silakan lanjutkan untuk mengikuti tahap berikutnya. Bagi yang belum terpetakan tidak usah kecil hati," ujarnya.

Menurut dia, salah satu opsi yang disiapkan Pemprov Jabar ialah optimalisasi sekolah penyangga guna menambah daya tampung peserta didik.

Selain itu pemerintah juga membuka kesempatan melalui Program SMA Terbuka bagi siswa yang belum memperoleh tempat di sekolah negeri.

Pemprov Jabar menyiapkan pula jalur melalui sekolah-sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.