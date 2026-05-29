SPMB 2026 SD - SMP, Puluhan Ribu Pendaftar Sudah Menerima PIN

jpnn.com - TANGERANG – Berikut ini informasi mengenai Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 jenjang SD dan SMP di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang menyebutkan sebanyak 45.390 pendaftar pra-SPMB jenjang SD dan SMP telah diverifikasi dan menerima Personal Identification Number (PIN) yang dikirimkan melalui WhatsApp (WA).

Kepala Disdik Kota Tangerang Wahyudi Iskandar di Tangerang, Kamis, mengatakan proses pra SPMB masih berlangsung dan orang tua yang belum menyelesaikan pendaftaran untuk segera memprosesnya.

Baca Juga: Diskominfo Tangsel Siapkan Sederet Fasilitas Digital untuk Pendaftaran SPMB 2026

Jadwal operasional pendaftaran jenjang SD dari tanggal 13 April hingga 8 Juli 2026 dan jenjang SMP dari tanggal 13 April sampai 5 Juli 2026.

Kegiatan dilakukan secara daring melalui praspmb.tangerangkota.go.id dan diakses setiap harinya pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Adapun sejumlah dokumen yang perlu disiapkan antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) jika ada, nama lengkap calon peserta didik, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, alamat lengkap.

Selain itu, nomor telepon orang tua (aktif WA), asal sekolah, NPSN sekolah asal, Kartu Keluarga, dan KTP orang tua, atau akta kematian/akta cerai jika orang tua sudah meninggal dunia atau bercerai.

Sementara pelaksanaan SPMB 2026 dimulai dari jalur disabilitas SD tanggal 2-3 Juni 2026, jalur mutasi SD tanggal 5 Juni 2026, jalur afirmasi SD tanggal 8 Juni 2026, jalur domisili lingkungan SD tanggal 10 Juni 2026, jalur domisili wilayah SD tanggal 12 hingga 23 Juni 2026 dan jalur domisili umum atau luar kota SD tanggal 17 Juni 2026.