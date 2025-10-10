Spogomi in Jakarta 2025 Ubah Aksi Bersih Sampah Jadi Ajang Olahraga Seru

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Car Free Day di Jakarta, pada Minggu (5/10) lalu, berubah menjadi lebih bermakna ketika ratusan peserta mengikuti kegiatan Spogomi in Jakarta 2025.

Acara ini menjadi wujud nyata kolaborasi masyarakat Indonesia dan Jepang dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kompetisi unik memungut dan memilah sampah.

Spogomi merupakan kegiatan yang memadukan unsur sport (olahraga) dan gomi (sampah) dalam bahasa Jepang. Dikenal sebagai olahraga kebersihan, kegiatan ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada 2008, dan kini mulai digelar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Tahun ini, Jakarta Mori Tower menjadi tuan rumah pelaksanaan Spogomi yang berlangsung meriah dan penuh semangat.

Acara tersebut diselenggarakan oleh AEON Delight Indonesia, Marubeni Indonesia, dan startup Rekosistem, dengan dukungan sejumlah perusahaan Jepang seperti Bank Resona Perdania, J Trust Bank, Menard Indonesia, Bank Mizuho, Fukusuke Kogyo, AEON Indonesia, serta pihak tuan rumah, Jakarta Mori Tower.

Perwakilan penyelenggara, Oky Rusmaningsih, Marketing Manager AEON Delight Indonesia, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki pesan kuat tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan.

Tujuan utama Spogomi adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu memungut dan memilah sampah.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus memperkuat kerja sama Indonesia–Jepang,” ujar Oky, dalam keterangannya, Jumat (10/10).