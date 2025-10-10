menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Spogomi in Jakarta 2025 Ubah Aksi Bersih Sampah Jadi Ajang Olahraga Seru

Spogomi in Jakarta 2025 Ubah Aksi Bersih Sampah Jadi Ajang Olahraga Seru

Spogomi in Jakarta 2025 Ubah Aksi Bersih Sampah Jadi Ajang Olahraga Seru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Spogomi in Jakarta 2025 ajak ratusan peserta Indonesia-Jepang bersihkan kota lewat olahraga sampah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Car Free Day di Jakarta, pada Minggu (5/10) lalu, berubah menjadi lebih bermakna ketika ratusan peserta mengikuti kegiatan Spogomi in Jakarta 2025.

Acara ini menjadi wujud nyata kolaborasi masyarakat Indonesia dan Jepang dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kompetisi unik memungut dan memilah sampah.

Spogomi merupakan kegiatan yang memadukan unsur sport (olahraga) dan gomi (sampah) dalam bahasa Jepang. Dikenal sebagai olahraga kebersihan, kegiatan ini pertama kali diperkenalkan di Jepang pada 2008, dan kini mulai digelar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Baca Juga:

Tahun ini, Jakarta Mori Tower menjadi tuan rumah pelaksanaan Spogomi yang berlangsung meriah dan penuh semangat.

Acara tersebut diselenggarakan oleh AEON Delight Indonesia, Marubeni Indonesia, dan startup Rekosistem, dengan dukungan sejumlah perusahaan Jepang seperti Bank Resona Perdania, J Trust Bank, Menard Indonesia, Bank Mizuho, Fukusuke Kogyo, AEON Indonesia, serta pihak tuan rumah, Jakarta Mori Tower.

Perwakilan penyelenggara, Oky Rusmaningsih, Marketing Manager AEON Delight Indonesia, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki pesan kuat tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan.

Baca Juga:

Tujuan utama Spogomi adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu memungut dan memilah sampah.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus memperkuat kerja sama Indonesia–Jepang,” ujar Oky, dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Spogomi in Jakarta 2025 ajak ratusan peserta Indonesia-Jepang bersihkan kota lewat olahraga sampah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI