Spotify Akhirnya Merilis Fitur Audio Lossless

Spotify Akhirnya Merilis Fitur Audio Lossless

Spotify Akhirnya Merilis Fitur Audio Lossless
Fitur baru Spotify. Foto: Spotify

jpnn.com - Spotify akhirnya menghadirkan audio lossless yang sudah direncanakan sejak 2017.

Spotify pada 2021 menjanjikan audio lossless akan "hadir akhir tahun ini" dan pada Mei 2024 mengabarkan kalau fitur itu sudah "hampir siap."

Kabar mengenai peluncuran fitur tersebut kembali mengemuka pada pertengahan 2025, tetapi mendapat sambutan skeptis dari khalayak sampai audio lossless benar-benar dihadirkan pada September 2025.

Penyediaan fitur tersebut tidak akan terbatas pada pengguna paket berlangganan baru ataupun paket layanan dengan harga lebih tinggi.

Pengguna tidak memerlukan keanggotaan Spotif HiFi atau berlangganan Music Pro baru untuk memanfaatkannya.

Audio lossless akan diluncurkan untuk semua pelanggan Premium di 50 pasar dengan peluncuran awal di Australia, Austria, Ceko, Denmark, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Belanda, Portugal, Swedia, Amerika Serikat, dan Inggris dalam dua bulan ke depan.

Spotify mengatakan bahwa pelanggan akan menerima notifikasi di aplikasi saat fitur audio lossless tersedia.

Pelanggan dapat membuka pengaturan dan mengaktifkan audio lossless dari menu kualitas media.

