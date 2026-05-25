menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Spotify Menyiapkan Fitur Personal Podcast, Ini Manfaatnya!

Spotify Menyiapkan Fitur Personal Podcast, Ini Manfaatnya!

Spotify Menyiapkan Fitur Personal Podcast, Ini Manfaatnya!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Spotify siapkan fitur baru. Foto: Spotify

jpnn.com, JAKARTA - Platform musik digital Spotify bersiap menghadirkan pengalaman baru bagi penggunanya.

Bukan sekadar mendengarkan musik atau podcast, kini pengguna bakal bisa membuat siniar pribadi sendiri dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI.

Fitur anyar bernama Personal Podcast itu disebut memungkinkan pengguna membuat podcast, yang benar-benar disesuaikan dengan minat dan kebiasaan mereka.

Baca Juga:

Menariknya, proses pembuatan dilakukan langsung di dalam aplikasi Spotify tanpa perlu perangkat tambahan atau kemampuan produksi audio profesional.

Pengguna nantinya cukup mengetikkan deskripsi singkat mengenai podcast yang ingin dibuat.

Setelah itu, AI Spotify akan secara otomatis menghasilkan episode podcast sesuai permintaan tersebut.

Baca Juga:

Spotify juga memberi keleluasaan bagi pengguna untuk memperkaya isi podcast dengan menambahkan tautan, file PDF, teks, hingga berbagai sumber lain sebagai bahan konteks.

Bahkan, pengguna dapat membuat podcast rutin seperti ringkasan harian maupun ulasan mingguan secara otomatis.

Bukan sekadar mendengarkan musik atau podcast, kini pengguna Spotify bakal bisa membuat siniar pribadi sendiri dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI