jpnn.com, JAKARTA - Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas layanan digital luar negeri atau SPP TDLN diklaim telah memproses jutaan transaksi digital sejak pertama kali diluncurkan.

Kendati demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan jumlah nominal pajak yang terkumpul masih harus menunggu proses rekonsiliasi selesai.

Proses rekonsiliasi data transaksi tersebut diperkirakan akan rampung pada akhir bulan November.

Oleh karena tu, pihak DJP belum dapat mempublikasikan angka pasti perolehan dana dari sistem tersebut untuk saat ini.

"Sejak go live, SPP TDLN sudah memproses jutaan transaksi," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di kantor Kemenkeu, baru-baru ini.

"Saat ini masih dalam proses rekonsiliasi dan laporannya akan diperoleh estimasi kami akhir bulan ini, jadi kami belum bisa mendapat angkanya," imbuhnya.

Sebelumnya, DJP telah menunjuk lima bank besar nasional dan satu perusahaan fintech untuk mengimplementasikan sistem pemungutan ini pada 25 September 2026.

Kelima bank nasional yang ditunjuk meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.