jpnn.com, JAKARTA - Kelompok Riset STARS, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia menggelar STARS Future Class "Career and Deen" di Pondok Pesantren La Tansa, Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat-Sabtu (20-21/11/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 santri ini mengusung tema "Kenali Dirimu, Temukan Maknamu, Pilih Jalanmu: Sinergi Diri, Nilai, dan Peluang dalam Menentukan Karier."

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi santri untuk mengenali potensi dan karakter diri, memahami makna hidup, serta mulai merencanakan arah pendidikan dan karier.

Pengasuh sekaligus Pimpinan Pesantren La Tansa dan Dar el-Qolam KH Adrian Maftahullah Kariem, menegaskan pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan rumah kehidupan dan rumah pendidikan.

"Di dalamnya, santri tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga ditempa karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan nilai-nilai kehidupan," ujarnya.

Materi Hari Pertama

Rangkaian hari pertama menghadirkan sejumlah materi pengembangan diri dan pengenalan dunia profesional.

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Si., M.M., Psikolog, membuka sesi melalui materi "Kenalilah Dirimu" yang mengajak santri memahami karakteristik dan potensi diri sebagai langkah awal menentukan pilihan pendidikan dan masa depan.