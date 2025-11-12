SPPG yang Tak Mendaftar ke Dinkes dalam Sebulan akan Ditutup Sementara
jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia segera memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dari sekitar 14 ribu lebih SPPG yang sudah beroperasi, baru sekitar 4.000 yang mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat.
“Dari jumlah itu, baru 1.287 SPPG yang memperoleh SLHS, dan ada 10 ribuan SPPG yang belum mendaftar,” kata Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, baru-baru ini.
Menyusul hal tersebut, Nanik menegaskan pihaknya memberi waktu sebulan untuk mendaftar.
Nanik menjelaskan pengurusan SLHS dimulai dari kelengkapan dokumen, pemeriksaan lapangan, hingga pengujian laboratorium.
“Kami memberi waktu satu bulan kepada Mitra/Yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan,” kata Nanik.
Nanik menegaskan kepemilikan SLHS pada setiap SPPG sangat penting, sehubungan persoalan higiene dan sanitasi yang menjadi isu sensitif di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Nanik mengimbau para Kepala SPPG, termasuk Mitra dan Yayasan pengelola untuk peduli tentang pentingnya SLHS.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) d yang tidak mendaftar ke Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan ditutup sementara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penyerapan Anggaran MBG Capai 61,2 Persen dari Rp 71 Triliun
- Isu Keterlambatan Gaji Petugas MBG, BGN Janjikan Tuntas Pekan Ini
- Hanya Petugas MBG Berstatus PPPK yang Gajinya Lancar, Oalah
- Gaji Petugas MBG Terlambat Dibayar, BGN Bereaksi Begini
- BGN Ancam Tutup SPPG yang Lalai, Legislator PDIP: Kesalamatan Anak Jadi Prioritas
- Apresiasi Kinerja BGN, Senator Lia Istifhama: Distribusi Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran Kepada Pelajar di Jatim