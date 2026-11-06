Sprint 440, Moge Harley Davidson yang Ramah di Kantong

jpnn.com - Nama Harley-Davidson hampir selalu menggemakan benak para pencinta motor: lewat deruman khas mesin besar V-twin, bodi kekar, dan label harga yang bikin mengelus dada.

Namun, pabrikan asal Amerika Serikat itu tampaknya makin serius membuka pintu bagi siapa saja yang ingin mencicipi sensasi jalanan ala Milwaukee—tanpa harus menguras seluruh tabungan.

Lewat Sprint 440, Harley melangkah ke arah baru yang lebih ramah di kantong.

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Cruiser bermesin satu silinder 440 cc ini hadir untuk mengisi segmen menengah, memperluas pilihan bagi mereka yang memimpikan lambang elang legendaris itu di garasi rumah.

Motor dibanderol seharga mulai 4.995 poundsterling (sekitar Rp121 juta) di pasar Inggris.

Mengusung mesin berpendingin udara dan oli, Sprint 440 mampu menyeburkan tenaga 27 daya kuda pada 6.000 rpm serta torsi 38 Nm di 4.000 rpm.

Dapur pacunya simpel tetapi tangguh, berbekal injeksi elektronik (EFI), satu camshaft overhead, dan dua katup.

Penggunaan mesin satu silinder bukan sekadar pembeda dari lini flagship-nya yang serba besar.