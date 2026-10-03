Sprint MotoGP Jepang 2026 Siang Ini, Cek Posisi Start
jpnn.com - TOCHIGI - Pemimpin klasemen MotoGP 2026 Jorge Martin akan memulai sprint dan race MotoGP Jepang 2026 dari depan alias pole sitter.
Itu setelah Martin meraih pole position pada kualifikasi di Mobility Resort Motegi, Sabtu (3/10) pagi WIB.
Martin memenangi persaingan mencatat waktu dengan Marc Marquez dan Pedro Acosta.
Penunggang kuda besi Aprilia bernomor 89 itu mengukir waktu terbaik satu menit 42,371 detik, mematahkan rekor lap yang baru diciptakan Alex Marquez kemarin. Catatan waktu Martin berjarak 0,110 detik dari Marc Marquez.
Perebutan poin di MotoGP Jepang 2026 akan dimulai siang ini dengan sprint. Cek jadwal di bawah. (crash/jpnn)
Hasil Kualifikasi/Posisi Start MotoGP Jepang 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'42.371s 6/8 319k
2. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.110s 2/7 318k
3. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.122s 8/8 320k
4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.159s 8/8 320k
5. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.175s 3/8 317k
6. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.257s 7/8 317k
7. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.298s 7/8 319k
8. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.370s 6/8 317k
9. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.545s 5/7 320k
10. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.547s 3/6 318k
11. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.562s 3/4 319k
12. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.688s 8/8 315k
13. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'43.007s 5/7 318k
14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'43.136s 7/8 316k
15. Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'43.196s 8/8 318k
16. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'43.278s 7/8 318k
17. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'43.399s 3/4 320k
18. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'43.419s 7/7 314k
19. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'43.605s 7/7 316k
20. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'43.811s 2/6 311k
21. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'43.896s 3/8 313k
22. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'44.031s 6/7 311k
MotoGP Jepang 2026
Jumat (2/10)
Free Practice 1: Marc Marquez
Practice: Alex Marquez
Sabtu (3/10)
Free Practice 2: Marco Bezzecchi
Qualifying 1: Ai Ogura, Raul Fernandez
Qualifying 2: Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta
13.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (4/10)
07.40-07.50 WIB: Warm Up
12.00 WIB: Grand Prix/Race 24 Laps
Sprint MotoGP Jepang 2026 hadir siang ini. Race atau Grand Prix MotoGP Jepang besok, ya.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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