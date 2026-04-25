Sprint MotoGP Spanyol: Hujan, Marc Marquez Jatuh, Ganti Motor, Juara!
Sabtu, 25 April 2026 – 20:48 WIB
jpnn.com - JEREZ - Sprint MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, Sabtu (25/4) malam WIB mungkin menjadi salah satu balapan yang tak terlupakan.
Marc Marquez menjadi juara setelah balapan 12 lap itu sarat drama.
Pembalap Ducati itu memimpin balapan sebelum hujan.
Lalu saat trek mulai basah, Marc disalip adiknya, Alex Marquez.
Marc dan timnya sudah punya rencana mengganti motor. Namun, sebelum masuk pit, Marc terjatuh.
Pemilik nomor 93 itu lalu akhirnya masuk pit dan mengganti motor.
Tak berapa lama, banyak pembalap yang jatuh, termasuk Alex Marquez.
Marc keluar dari pit di belakang Pecco Bagnaia dan Fermin Aldeguer.
Marc Marquez menjuarai Sprint MotoGP Spanyol yang basah dengan cara sensasional. 6 Pembalap jadi korban.
BERITA TERKAIT
- Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol: Marc Marquez Start Pertama
- Setelah Practice, Marc Marquez Buka Target di MotoGP Spanyol
- 10 Besar Practice MotoGP Spanyol: Jorge Martin Kena Penalti
- Hasil FP1 MotoGP Spanyol: Martin Jatuh di Saat yang Aneh
- MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Andalkan Magis Jerez untuk Bangkit
- MotoGP: Saat Pertama Naik Ducati, Marc Marquez Diliputi Keraguan Besar, Kenapa?