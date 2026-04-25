Sprint MotoGP Spanyol: Hujan, Marc Marquez Jatuh, Ganti Motor, Juara!

Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JEREZ - Sprint MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, Sabtu (25/4) malam WIB mungkin menjadi salah satu balapan yang tak terlupakan.

Marc Marquez menjadi juara setelah balapan 12 lap itu sarat drama.

Pembalap Ducati itu memimpin balapan sebelum hujan.

Lalu saat trek mulai basah, Marc disalip adiknya, Alex Marquez.

Marc dan timnya sudah punya rencana mengganti motor. Namun, sebelum masuk pit, Marc terjatuh. 

Pemilik nomor 93 itu lalu akhirnya masuk pit dan mengganti motor.

Tak berapa lama, banyak pembalap yang jatuh, termasuk Alex Marquez.

Marc keluar dari pit di belakang Pecco Bagnaia dan Fermin Aldeguer.

Marc Marquez menjuarai Sprint MotoGP Spanyol yang basah dengan cara sensasional. 6 Pembalap jadi korban.

