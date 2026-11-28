Sprint MotoGP Valencia: Motor Marc Marquez Terbakar
Sabtu, 28 November 2026 – 21:28 WIB
jpnn.com - VALENCIA - Drama mewarnai Sprint MotoGP Valencia 2026 di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (28/11) malam WIB.
Motor Ducati milik Marc Marquez terbakar hingga nyaris membakar paha kanan si juara dunia.
Insiden itu dipicu kesalahan teknis lampu merah start yang tetap menyala di saat seharusnya sprint sudah dimulai.
"Start balapan Sprint MotoGP Valencia dibatalkan karena lampu merah tetap menyala akibat adanya masalah teknis," kupasan awak Crash.
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Motor Marc Marquez terbakar lantaran overheat.
Marc Marquez terpaksa melompat turun dari motor karena api mulai membakar kakinya.
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