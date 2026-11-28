jpnn.com - VALENCIA - Drama mewarnai Sprint MotoGP Valencia 2026 di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (28/11) malam WIB.

Motor Ducati milik Marc Marquez terbakar hingga nyaris membakar paha kanan si juara dunia.

Insiden itu dipicu kesalahan teknis lampu merah start yang tetap menyala di saat seharusnya sprint sudah dimulai.

"Start balapan Sprint MotoGP Valencia dibatalkan karena lampu merah tetap menyala akibat adanya masalah teknis," kupasan awak Crash.

Motor Marc Marquez terbakar lantaran overheat.