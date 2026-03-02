SQD Mini LED, Revolusi Teknologi Layar dengan Warna Lebih Akurat

menu
SQD Mini LED Hadir sebagai Revolusi Teknologi Layar dengan Warna Lebih Akurat dan Kontras Maksimal. Foto: TCL

jpnn.com, JAKARTA - TCL Indonesia memperkenalkan teknologi layar terbaru bertajuk SQD Mini LED dalam sebuah acara peluncuran daring.

Teknologi yang disebut sebagai “True Pinnacle Display Technology” ini diklaim menjadi puncak inovasi display yang saat ini tersedia di pasar televisi Tanah Air.

Peluncuran tersebut menegaskan komitmen TCL Indonesia dalam menghadirkan pengalaman visual sinematik premium ke ruang keluarga.

Melalui SQD Mini LED, perusahaan menjanjikan peningkatan signifikan pada presisi cahaya dan kekayaan warna dibanding televisi LED konvensional.

CEO TCL Indonesia, Evan Tang, menyampaikan bahwa teknologi ini dirancang untuk konsumen yang mengutamakan detail dan akurasi visual. SQD-Mini LED adalah standar baru bagi mereka yang memuja detail.

"Kami menghadirkan teknologi ini untuk konsumen yang mencari kesempurnaan visual, di mana setiap adegan ditampilkan dengan akurasi warna yang murni dan kedalaman detail luar biasa,” ujarnya.

Di segmen TV premium, SQD Mini LED dibekali lima keunggulan utama. Teknologi ini menghadirkan All Scene Wide Color Gamut untuk spektrum warna lebih luas, Precise Color Control untuk pengaturan warna presisi tinggi, serta More Dimming Zones yang menghasilkan hitam lebih pekat dan kontras dramatis.

Selain itu, perangkat ini menawarkan tingkat kecerahan tinggi melalui fitur Higher Brightness sehingga gambar tetap jelas di ruangan terang.

