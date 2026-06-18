SRBI Memelesat, BI Yakin Berdampak Positif Bagi Rupiah
jpnn.com, JAKARTA - Kepemilikan nonresiden (asing) terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) makin memelesat hingga 15 Juni 2026.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan SRBI naik sebesar Rp 1.021,1 triliun dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp 238,1 triliun, atau 23,3 persen dari total outstanding.
“Posisi SRBI turut mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ucap Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis.
Peningkatan jumlah kepemilikan SRBI serta penguatan kurs rupiah tersebut, lanjut dia, dipengaruhi oleh respons kebijakan stabilisasi yang dilakukan pihaknya untuk meredam dampak dari tingginya ketidakpastian global serta besarnya permintaan valuta asing korporasi di dalam negeri.
Sejumlah kebijakan tersebut antara lain kenaikan suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut pengumuman hasil lelang SRBI pada 17 Juni, Rate Rata-rata Tertimbang Pemenang (Weighted Average Accepted Rate) atau suku bunga final yang dibayarkan oleh BI kepada para pemenang lelang nantinya ditetapkan sebesar 7,12 persen untuk tenor 6 bulan, 7,33 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,59 persen untuk tenor 12 bulan.
Perry menyatakan, pihaknya juga meningkatkan intensitas intervensi terhadap arus valuta asing, baik melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.
Ia mengatakan, BI juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen agar semakin meningkatkan daya tarik bagi investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor.
Kepemilikan nonresiden (asing) terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) makin memelesat pada 15 Juni 2026.
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