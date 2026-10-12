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SRE Indonesia Gandeng Pemuda Bali-NTB Kelola Energi Terbarukan Lewat Program REAL

SRE Indonesia Gandeng Pemuda Bali-NTB Kelola Energi Terbarukan Lewat Program REAL
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Peserta mengikuti sesi praktik lapangan dalam Micro-Hydropower Plant Operation and Maintenance Training and Certification program Renewable Energy for the Last Mile (REAL) yang diselenggarakan oleh SRE Indonesia di Lombok. Foto: supplied

jpnn.com - Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia bersama Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) menggelar pelatihan bagi 37 peserta melalui program Renewable Energy Access for the Last Mile (REAL).

Kegiatan yang berlangsung pada 28 September–9 Oktober 2026 di Bali dan NTB ini dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis sekaligus pengelolaan sistem energi terbarukan berbasis masyarakat.

Diketahui, lebih dari 117 sistem mini-grid pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) telah dikembangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperluas akses energi bagi masyarakat.

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Namun, keberadaan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mampu menjalankan operasi, pemeliharaan, dan tata kelola pembangkit agar sistem tetap berfungsi.

Country Director Indonesia GEAPP Rizky Fauzianto menjelaskan bahwa pelatihan tersebut meliputi operasi dan pemeliharaan PLTS, operasi dan pemeliharaan PLTMH, serta Community Organization & Management Training. Dari total peserta, sebanyak 12 orang mengikuti jalur PLTS, 11 orang mengikuti jalur PLTMH, dan 14 orang mengikuti pelatihan pengelolaan organisasi dan komunitas.

Adapun berdasarkan asal daerahnya, 22 peserta berasal dari Pulau Lombok, sedangkan 15 peserta lainnya berasal dari Pulau Sumbawa. Keterwakilan perempuan mencapai sekitar 32 persen.

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"Para peserta juga memiliki latar belakang beragam, mulai dari guru sekolah menengah kejuruan, dosen dan akademisi, praktisi energi terbarukan, hingga pendamping dan pengelola organisasi masyarakat," kata Rizky.

Pelaksanaan pelatihan dibagi ke dalam dua lokasi sesuai jalur yang diikuti. Pelatihan dan sertifikasi operasi serta pemeliharaan PLTS berlangsung di Jimbaran, Bali, pada 28 September–2 Oktober 2026. Sementara itu, pelatihan operasi dan pemeliharaan PLTMH serta pengelolaan organisasi dan komunitas dilaksanakan di Mataram, NTB, pada 5–9 Oktober 2026.

SRE Indonesia bersama Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) menggelar pelatihan lewat program Renewable Energy Access for the Last Mile (REAL).

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