Sri Meisista: Sekolah Pimpinan Kohati 2025 Memperkuat Pemimpin Berkarakter

jpnn.com, JAKARTA - Korps HMI-Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) sukses menyelenggarakan Sekolah Pimpinan Kohati 2025.

Kegiatan ini bertema “KOHATI 5.0: Menguatkan Identitas Kepemimpinan Perempuan Menuju Cita-Cita Bangsa Indonesia,” berlangsung selama enam hari, 26–31 Oktober 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Para Ketua Umum Kohati Cabang dan Kohati Badko dari seluruh Indonesia ikut dalam kegiatan tersebut.

Ketua Umum Kohati PB HMI Sri Meisista mengatakan program ini menjadi ruang kaderisasi nasional yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan pemimpin perempuan HMI berkarakter terutama di tengah dinamika era disrupsi dan transformasi digital.

“Melalui diskusi tematik, pelatihan kepemimpinan, serta mentoring lintas bidang, Sekolah Pimpinan Kohati menghadirkan atmosfer pembelajaran yang progresif, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan,” kata Meisista sapaan akrabnya melalui keterangan tertulis pada Kamis (6/11/2025).

Sri Meisista menegaskan kegiatan ini bukan sekadar forum peningkatan kapasitas, melainkan ruang refleksi dan konsolidasi visi bagi kader perempuan HMI untuk meneguhkan identitas kepemimpinannya di tengah perubahan zaman.

“Kohati 5.0 adalah manifestasi semangat perempuan HMI yang berdaya saing, berwawasan kebangsaan, dan berkepribadian kokoh. Kita ingin melahirkan pemimpin perempuan yang tak hanya cerdas berpikir, tetapi juga tangguh secara moral, sosial, dan spiritual. Saatnya perempuan HMI tampil sebagai aktor utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia,” tegas Meisista.

Selama enam hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pembekalan substantif mengenai kepemimpinan transformasional perempuan, analisis gender dan keadilan sosial, digital leadership, penguatan nilai dasar perjuangan HMI.