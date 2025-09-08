Sri Mulyani Diisukan Ajukan Pengunduran Diri Sebelum Direshuffle, Istana Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi kabar pengunduran diri dari eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle atau mengganti posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewo.
Sri Mulyani sendiri diisukan mengajukan resign atau mundur dari posisi Menkeu tersebut.
“Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” ucap Pras di Istana Negara, pada Senin (8/9).
Menurut dia, reshuffle dilakukan setelah melalui evaluasi dari Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih.
“Atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata dia.
Dia pun meminta agar masyarakat percaya dengan Prabowo yang memilih Purbaya sebagai penggati Srimul.
“Bismillah begitu loh apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden, kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” jelasnya.
