Sri Mulyani hingga Budi Arie Direshuffle oleh Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih bakal direshuffle atau diganti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9).

“Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ucap Prasetyo.

Berdasarkan penjelasan Pras, lima menteri yang terkena reshuffle, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selanjutnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kardi Karding, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Selain itu, bakal ada pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji.

Pelantikan dan penggantian para pejabat tersebut bakal digelar di Istana Negara pada sore ini.

“Susunan yang menjabat maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tuturnya. (mcr4/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

