menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Sri Mulyani hingga Budi Arie Direshuffle oleh Prabowo

Sri Mulyani hingga Budi Arie Direshuffle oleh Prabowo

Sri Mulyani hingga Budi Arie Direshuffle oleh Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ANTARA/Livia Kristianti/am.

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih bakal direshuffle atau diganti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9).

“Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ucap Prasetyo.

Baca Juga:

Berdasarkan penjelasan Pras, lima menteri yang terkena reshuffle, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selanjutnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kardi Karding, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Selain itu, bakal ada pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji.

Baca Juga:

Pelantikan dan penggantian para pejabat tersebut bakal digelar di Istana Negara pada sore ini.

“Susunan yang menjabat maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Berita Selanjutnya:
Sempat Mejeng di GIIAS 2025, Sport Kupe Honda Prelude Resmi Dijual

Sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih bakal direshuffle atau diganti oleh Presiden Prabowo Subianto.


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI