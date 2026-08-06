Sri Mulyani Kembali Bergabung ke Bank Dunia, Ini Jabatan Terbarunya
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kembali bergabung dengan Bank Dunia. Dia ditunjuk Bank Dunia menjabat Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional (Independent Co-Chair of International Development Association/IDA) Ke-22.
Dalam jabatan itu, Sri Mulyani bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam.
Bank Dunia berdasarkan keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani akan memimpin proses pengisian kembali dana IDA22 bersama dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Paschal Donohoe.
"Dia dipilih dari daftar pendek kandidat oleh komite pencarian yang terdiri atas perwakilan kelompok negara donor dan peminjam,” sebut Bank Dunia.
Pertemuan pengisian kembali dana IDA umumnya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
Pertemuan itu bertujuan menghimpun pendanaan baru bagi IDA, yakni lembaga pendanaan Grup Bank Dunia untuk negara-negara termiskin, serta memberikan kesempatan kepada para mitra untuk meninjau kebijakan-kebijakan lembaga itu.
IDA merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk memerangi kemiskinan ekstrem di negara-negara berpendapatan rendah di seluruh dunia.
IDA memberikan pinjaman tanpa bunga atau berbunga rendah serta hibah kepada negara-negara untuk membiayai proyek dan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di berbagai belahan dunia.
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