Sri Mulyani Sampaikan Kalimat Begini kepada Purbaya Yudhi, Sebut Nama Prabowo
jpnn.com - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa melalui prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan (kemenkeu), Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Pada momen itu, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangannya selama menjadi menteri keuangan (menkeu).
"Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, saya dengan rendah hati memohon maaf," kata Sri Mulyani.
Dia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya selama menjabat sebagai bendahara negara, termasuk menteri rekanan, DPR, lembaga yudikatif, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan dukungan, masukan, dan kritik membangun yang dia terima sangat berarti untuk memperbaiki kebijakan dan respons Kemenkeu dalam menjalankan tugas negara.
Dia juga mengucapkan selamat kepada Purbaya Yudhi atas amanah baru sebagai menkeu RI.
"Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara serta memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudhi memberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.
Untuk jajaran Kemenkeu, dia berpesan agar terus menjaga keuangan negara dan Kemenkeu sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus kemajuan bangsa.
Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sampaikan kalimat begini kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat momen serah terima jabatan. Sebut nama Prabowo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri Keuangan Janji Defisit APBN Tak Lewat Batas 3 Persen
- Reshuffle Kabinet Dinilai Bentuk Evaluasi Kinerja untuk Kepentingan Rakyat
- Menkeu Purbaya Punya Sejumlah Strategi untuk Urus Perekonomian yang Melambat
- Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Melakukan Revitalisasi Organisasi di Kemenko Polkam
- Jabat Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin Langsung Kumpulkan Wamen hingga Staf Ahli
- Jabat Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin Belum Komunikasi dengan Budi Gunawan