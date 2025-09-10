Sri Mulyani Sampaikan Kalimat Begini kepada Purbaya Yudhi, Sebut Nama Prabowo

jpnn.com - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa melalui prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan (kemenkeu), Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Pada momen itu, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangannya selama menjadi menteri keuangan (menkeu).

"Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, saya dengan rendah hati memohon maaf," kata Sri Mulyani.

Dia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya selama menjabat sebagai bendahara negara, termasuk menteri rekanan, DPR, lembaga yudikatif, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan dukungan, masukan, dan kritik membangun yang dia terima sangat berarti untuk memperbaiki kebijakan dan respons Kemenkeu dalam menjalankan tugas negara.

Dia juga mengucapkan selamat kepada Purbaya Yudhi atas amanah baru sebagai menkeu RI.

"Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara serta memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudhi memberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Untuk jajaran Kemenkeu, dia berpesan agar terus menjaga keuangan negara dan Kemenkeu sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus kemajuan bangsa.