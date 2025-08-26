Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk 2 Badan Baru Pengelola Pantura

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan menyiapkan anggaran untuk badan yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Prabowo resmi melantik dua kepala badan baru, yakni Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

“Ya, kalau badan baru terbentuk, (anggaran) dipenuhi nanti,” ucap SriMul di Istana Negara, pada Selasa (26/8).

Walau begitu, Sri Mulyani tak memerinci detail anggaran untuk kedua badan tersebut.

“Ya, kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” kata dia.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa serta Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa pada Senin (25/8).

Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dilantik adalah Didit Herdiawan.

Lalu, Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Darwin Trisna, dan Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa Suhajar Diantoro.