Sri Mulyani Terima Duit Pensiun dari Negara, Segini Nominalnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) telah menyerahkan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Adapun Sri Mulyani dicopot oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada (8/9) lalu, dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2024-2025, Ibu Sri Mulyani Indrawati," tulis akun Instagram @taspen, dikutip Selasa (30/9).

Dalam keterangannya Taspen akan terus memberikan komitmen bagi pejabat negara untuk menyerahkan program pensiun ini.

"Taspen menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada ASN dan pejabat yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," katanya.

Dalam unggahannya, PT Taspen tidak menyebutkan berapa besaran uang pensiun dan THT yang diterima oleh Sri Mulyani.

Sekadar informasi, kebijakan tunjangan pensiun bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980.

Uang pensiun yang diterima tergantung masa jabatan dengan besaran minimal enam persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun. Sedangkan untuk gaji pokok berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan.