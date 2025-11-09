Sribu Academy Buka Akses Luas Bagi Freelancer dan Mahasiswa Kembangkan Portofolio

jpnn.com, JAKARTA - Sribu.com resmi meluncurkan Sribu Academy. Ini merupakan inisiatif baru yang dirancang untuk menguji dan memvalidasi keterampilan freelancer secara terukur.

"Dengan hadirnya Sribu Academy, Sribu menjadi platform freelancer pertama di Indonesia yang mengusung pendekatan assessment-first, memastikan kualitas talenta yang lebih terkurasi, terpercaya, dan tanpa risiko," kata CEO Sribu, Ryan Gondokusumo dalam keterangan resminya, Minggu (9/11).

Dia menjelaskan inisiatif ini hadir untuk menjawab tantangan utama dunia freelance: banyak bisnis masih ragu memanfaatkan jasa freelancer karena khawatir salah pilih atau hasil yang tidak sesuai.

Di sisi lain, freelancer sering kesulitan membuktikan kompetensi mereka.

“Sribu Academy kami hadirkan untuk memastikan kualitas talenta yang terjamin bagi klien, sekaligus memberikan pengakuan resmi dan peluang lebih besar bagi freelancer,” ujar Ryan Gondokusumo.

Melalui Sribu Academy, freelancer mendapatkan akses untuk menguji dan memvalidasi keahlian mereka melalui uji kemampuan berbasis standar industri.

Mendapatkan pengakuan resmi berupa sertifikat dan badge digital sebagai bukti kompetensi.

Meningkatkan eksposur dan kepercayaan klien dengan profil tersertifikasi yang lebih kredibel.