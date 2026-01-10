Srikandi BTN Salurkan Bantuan Untuk Para Ibu dan Anak Korban Bencana di Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Para ibu dan pekerja perempuan di PT Bank Tabungan Negara, yang tergabung dalam Srikandi BTN turun langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya.

Bantuan tersebut difokuskan kepada para ibu, anak, dan keluarga untuk mendukung mereka di masa pemulihan ini.

Berkolaborasi bersama Dana Pensiun BTN, Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, dan Serikat Pekerja BTN, Srikandi BTN memberikan ratusan paket kebutuhan dasar, perlengkapan ibadah, makanan tambahan balita, mainan anak, serta pengiriman truk tangki air dan dukungan air bersih jangka panjang melalui penyediaan sumur bor.

Ketua Srikandi BTN, Rahmayati berharap kehadiran para pekerja perempuan BTN bisa memberikan dukungan moral dan material bagi keluarga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan.

“Dalam masa pemulihan ini, para ibu menjadi salah satu garda terdepan untuk menjaga keluarga tetap kuat. Kehadiran kami sebagai sesama ibu diharapkan dapat memberikan semangat bagi ibu dan anak agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi situasi ini,” ujar Rahmayati di sela penyaluran bantuan bencana di Aceh Tamiang, Jumat (9/1).

Selain mendistribusikan bantuan fisik, Srikandi BTN juga menyempatkan diri untuk berbagi cerita, memberikan dukungan emosional, dan menghibur anak-anak di lokasi pengungsian agar tetap ceria di tengah situasi sulit.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah, relawan, dan posko bencana setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima keluarga yang paling membutuhkan.

Sebelumnya, BTN juga telah menyalurkan total bantuan senilai Rp13,17 miliar untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh, termasuk membangun dapur umum di Aceh Tamiang.