Srikandi Esa Unggul Jadikan SSS 3x3 Indonesia Pemanasan Menjelang Liga Mahasiswa

Srikandi Esa Unggul Jadikan SSS 3x3 Indonesia Pemanasan Menjelang Liga Mahasiswa

Srikandi Esa Unggul Jadikan SSS 3x3 Indonesia Pemanasan Menjelang Liga Mahasiswa
Pebasket Universitas Esa Unggul, Candy Yapviero saat berlaga dalam ajang Liga Mahasiswa 2024 di GOR Pulo Gadung, Jakarta. Foto: Dok. Liga Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket putri Universitas Esa Unggul mencoba memanfaatkan persiapan sebelum tampil di Liga Mahasiswa dengan turun pada ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia.

Skuad yang beranggotakan Candy Yapviero, Maretta Audryna, Nur Haqi, serta Putri Leonita itu mampu tembus semifinal pada seri Jawa.

Sepanjang babak fase grup, tim Swans itu hanya menelan satu kekalahan dari Stingers C dengan skor tipis 6-7.

Adapun dua laga sebelumnya mampu disapu bersih dengan kemenangan atas D’Valkyrie (10-3) serta Crescent (12-2).

Pemain senior tim basket Esa Unggul, Kadek Pratita Citta Dewi mengapresiasi junior yang berlaga di Mandiri SSS 3x3 Indonesia.

Wanita kelahiran 13 Agustus 1995 itu menilai rekan-rekannya butuh jam terbang untuk bisa mengasah kemampuan yang dimiliki.

Harapannya setelah dari turnamen yang digagas oleh PT Super Sport Sensation (SSS) International tersebut bisa membuat kekompakan antarpemain makin menyatu.

“Kami menjadikan ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia sebagai pemanasan jelang Liga Mahasiswa. Tentu berbeda 3x3 dengan 5 on 5 tapi saya mencoba untuk menekankan kepada mereka untuk bias mencari jam terbang bermain,” kata Kadek Pratita Citta Dewi 

Tim basket putri Universitas Esa Unggul jadikan ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia pemanasan menjelang Liga Mahasiswa

