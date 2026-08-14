Srikandi Merdeka Cup 2026: Timnas Putri Nusantara Bidik Gelar Juara di Kudus

jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional Putri Nusantara membidik hasil maksimal pada ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah.

Pelatih Timnas putri Nusantara, Takumi Taniguchi menyebut turnamen tersebut menjadi salah satu ajang yang sangat dinantikan timnya.

Manajer asal Jepang itu menyebut bahwa anak asuhannya termotivasi untuk bisa menampilkan permainan terbaik terlebih tampil di hadapan publik sendiri.

“Persiapan kami memang agak singkat, tetapi pemain bekerja sangat keras dan menjalani persiapan yang luar biasa.”

“Kami memiliki kepercayaan diri dan akan berusaha untuk menang. Kami akan membuktikannya,” ujar pria asal Saitama itu.

Juru taktik kelahiran 30 September 2003 itu mengaku senang bisa mendapatkan kehormatan memimpin tim dalam Srikandi Merdeka Cup 2026.

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Bagi Taki -sapaan akrab Takumi Taniguchi- dinilai ajang ini penting untuk memberikan pengalaman bertanding kepada pemain muda.

Terlebih, ajang tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi yang lebih besar, termasuk Kualifikasi AFC U-17.