Sriwijaya Capital & BlueFive Capital Resmi Teken MoU Aliansi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Sriwijaya Capital, perusahaan ekuitas swasta yang berfokus di Asia Tenggara milik Arsjad Rasjid resmi meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan BlueFive Capital yang berbasis di Abu Dhabi.

Kedua belah pihak sepakat membentuk aliansi strategis yang bertujuan memperkuat arus modal antara negara dikawasan Teluk dan Asia Tenggara.

Arsjad menyampaikan bahwa kemitraan ini akan berfokus pada pembangunan koridor investasi Selatan ke Selatan yang menghubungkan dana kekayaan negara di wilayah Teluk, investor institusional dan kantor bersama dengan peluang pertumbuhan di ASEAN.

Menurut Arsjad, Sriwijaya Capital akan memanfaatkan jaringan perusahaan, bisnis keluarga, bank swasta dan mitra terbatasnya diseluruh kawasan.

Di sisi lain, BlueFive akan memanfaatkan jaringan globalnya namun tidak terbatas pada aksesnya ke modal jangka panjang dari kawasan Teluk dan perusahaan serta lembaga milik negara Tiongkok.

"Aliansi ini awalnya akan menargetkan Asia Tenggara dan Timur Tengah dengan opsi untuk berekspansi ke Asia Selatan dan pasar negara berkembang lainnya. Kedua firma juga menjajaki inisiatif kolaboratif dalam energi terbarukan dan infrastruktur, ekonomi digital dan fintech serta perawatan kesehatan dan ilmu hayati dimana Indonesia berperan sebagai pasar jangkar dan batu loncatan untuk ekspansi regional," ungkap Arsjad.

Di sisi lain, Hazem Ben-Gacem selaku pendiri dan CEO BlueFive Capital menilai MoU itu mencerminkan komitmen bersama kedua perusahaan untuk membangun hubungan investasi lintas batas yang lebih kuat.

"BlueFive dan Sriwijaya akan menghubungkan modal dan peluang antara kawasan Teluk dan Asia Tenggara, dengan fokus pada sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi yang penting bagi masa depan,” ujar Hazem Ben-Gacem.