SRX Jadi Ajang Persiapan Pembalap Menjelang FIA Rallycross World Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sarga Motorsport membuka kesempatan bagi para pembalap nasional untuk merasakan persaingan rallycross dunia melalui Sarga Rallycross Cup (SRX Cup).

Ajang tersebut menjadi supporting race dalam rangkaian FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 yang akan berlangsung di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5–6 Desember 2026.

Melalui SRX Cup, para pembalap nasional berkesempatan menjajal lintasan rallycross yang memadukan permukaan aspal dan tanah. Karakteristik tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.

SRX Cup bakal mempertandingkan tiga kategori, yakni Utility Terrain Vehicle (UTV), Rally Car 4 (RC4), dan Front-Wheel Drive (FWD).

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 30 Oktober hingga 15 November 2026 melalui laman resmi Sarga Motorsport.

Director of Operations SARGA.CO Samsul Purba mengatakan SRX Cup merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem rallycross di Indonesia.

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Menurutnya, kehadiran Ancol Rallycross Circuit membuka peluang lebih besar bagi perkembangan disiplin olahraga otomotif tersebut di Tanah Air.

“Melalui SRX Cup, kami ingin menghadirkan ruang kompetisi bagi para pembalap nasional untuk mengembangkan kemampuan, membangun pengalaman, dan mempersiapkan diri menuju persaingan di tingkat internasional,” kata Samsul.