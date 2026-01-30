ST-Filter Hadir jadi Solusi Upgrade Performa Mesin, Bisa Tuk Mobil Eropa
jpnn.com, JAKARTA - Bagi pemilik mobil Eropa, performa mesin yang optimal adalah segalanya.
Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari penurunan performa sering kali bukan disebabkan oleh kerusakan mesin yang fatal, melainkan hal sepele seperti aliran udara yang terhambat.
Menjawab kebutuhan tersebut, ST-Filter resmi diperkenalkan di pasar Indonesia sebagai alternatif filter udara high flow.
Filter udara itu dirancang khusus untuk meningkatkan performa mobil Eropa tanpa perlu modifikasi ekstrem.
"Mobil Eropa itu sensitif. Sering kali mobil terasa kurang responsif, tapi setelah dicek bukan masalah mesin," ujar owner dari N Europarts, Nathan, Jumat (30/1).
Dia menjelaskan mesin pabrikan Eropa memiliki toleransi komponen yang sangat ketat.
Hal ini membuat suplai udara bersih dan lancar menjadi faktor krusial dalam proses pembakaran.
"Aliran udara yang kurang optimal itulah yang memengaruhi performa dan kenyamanan berkendara," ujarnya.
ST-Filter hadir jadi solusi upgrade performa harian, terjangkau bagi pemilik mobil eropa
